banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi

Aşı randevusunun verilmesiyle birlikte öğretmenler ilk iftar sonrasında aşı için sıraya girdi.

ADIYAMAN 14.04.2021, 12:37
1
Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi

Aşı randevusunun verilmesiyle birlikte öğretmenler ilk iftar sonrasında aşı için sıraya girdi.

Köy öğretmenlerinin ardından aşılanmaya başlayan öğretmenler ve okul çalışanları Covid-19 aşı uygulamasına tanımlandı. Ramazan’ın ilk iftarının ardından Adıyaman’da öğretmenler aşı olmak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıraya girdi.

Birçok öğretmen oruç olduğu için aşıyı iftardan sonra yaptırdı. Aşı olacak öğretmenler hastanenin aşı odalarında yoğunluk oluşturdu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu