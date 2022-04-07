Öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, öğrenciler ile iftarda bir araya geldi.

Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, burada öğrencilerle iftar saatine kadar doyasıya zaman geçirerek sohbet etti. Öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Nazlı Demir, daha sonra yemekhaneye geçerek burada yemek sırasına giren öğrencilere kendi elleriyle yemek dağıttı. Öğrenciler ile aynı masaya oturan ve iftarını açan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere ve eğitime her daim önem verdiklerini dile getirdi.