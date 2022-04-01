Öğrencilere özel imsakiye ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu’nda her öğrenciye fotoğraflarının olduğu imsakiye ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokul İdaresi tarafından Ramazan ayında farkındalık oluşması için öğrencilere hediye verildi. Her öğrenciye kendi fotoğrafının olduğu imsakiye ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Okul Müdürü Muzaffer Şimşek, “İnşallah güzel bir Ramazan iklimine gireceğiz. Ortaokul öğrencilerimize farkındalık getirmek, oruç ile ilgili duygularını desteklemek için imsakiye hazırladık ve Kur-an’ı Kerim hediye ettik. Hem Ramazan ayında yapacakları ibadetleri yapmalarını hem Kur’an-ı okumalarını imsakiyeden faydalanmalarını istiyoruz” dedi.