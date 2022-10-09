Öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı

Adıyaman Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören öğrencilere jandarma tanıtıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına öğretmenleriyle birlikte gelen özel öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve jandarma personelleri tarafından karşılandı. Albay Ferdi Erbakıcı tarafından büyük ilgi gösterilen öğrencilere komando bereleri giydirildi. Öğrenciler için aynı zamanda jandarma timleri tarafından bir birinden güzel gösterilerde yapıldı. Jandarmanın görevlerinden de bahsedildiği ziyarette Akbay Ferdi Erbakıcı, öğrencilere çeşitli hediyeler taktim etmeyi de ihmal etmedi.