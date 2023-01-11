Öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince okul öğrencilerine güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, Adıyaman İmam Hatip Lisesinde yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde öğrencilere ve okul yönetimine güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık konuları anlatıldı. 462 Öğrenci ve 12 öğretmenin katıldığı seminerde el broşürleri de dağıtıldı. Seminerlerin belirli aralıklarla devam edeceği ise belirtildi.