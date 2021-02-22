Öğrenciler Orta İrtifa Roket Yarışmasında Adıyaman’ı temsil edecek

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde liseli öğrencilerden oluşan teknoloji takımı, orta irtifada yarışacak olan roket projesiyle Adıyaman’ı temsil edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılacak olan lise öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’e proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘Lagari Hasan Çelebi Roket Takımı’ adıyla TEKNOFEST’in düzenleyeceği yarışmaya katılacak olan öğrenciler, yaklaşık bin 600 metreye çıkacak olan roket çalışmalarını Kahta BİLSEM’de yürütecek. Mekatronik, elektronik ve yazılım üzerine çalışmalar yapan Mehmet Emin Aruk, Baran Korkut, Mustafa Aruk ve takım lideri İsmail Habip Korkut, danışman öğretmen Mustafa Yılmaz’ın gözetiminde çalışacak. Daha sonra yeterli yüksekliğe ulaşan roketin paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş yapılması sağlanacak.

Lagari Hasan Çelebi Roket Takımı, ilk roketin yapımından sonra elde edecekleri deneyimler ile daha yüksek irtifalara çıkacak olan proje çalışmalarında yer almayı hedefliyor.

Yarışmanın Eylül ayından İstanbul’da düzleneceğini belirten Fizik ve Danışman öğretmen Mustafa Yılmaz, “Proje çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Halil Tunçmen’e bilgi verdik. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan proje kendisinin çok hoşuna gitti. Bize gerekli desteğin yapılacağını söyledi. Öğrencilerimiz de en güzel şekilde bir takım ruhuyla projeyi hazırlayacaklar” dedi.

Öğrencilerin yapmış olduğu proje çalışmalarından gurur duyduklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “ Öğrencilerimiz, okullarında aldıkları elektronik, yazılım ve fizik dersleri gibi teorik eğitimleri en güzel şekilde pratiğe dökmeye çalışıyorlar. Öğrencilerimizin kendi aralarında bir takım oluşturarak proje hazırlaması, hazırladıkları projeyi hayata geçirmeleri bizim için son derece önemli. Öğrencilerimize, elimizden geldiğince gerekli desteği sağlayacağız. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.