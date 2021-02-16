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Öğrenciler okudukları kitapları satıp yeni kitap alıyor
Adıyaman’da 2 ortaokul öğrencisi yeni kitap almak için eski kitaplarını satışa sundu.
ADIYAMAN 16.02.2021, 16:27
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Adıyaman’da 2 ortaokul öğrencisi yeni kitap almak için eski kitaplarını satışa sundu.Adıyaman’da Ortaokul 1. Sınıf öğrencisi Ceren Irmak Yakala ve Ortaokul 2. Sınıf öğrencisi İkbal Güleç, okudukları kitapları satılığa çıkarttı. Üçüncü Çevre Yolu üzerinde stant kurarak kitapları satışa çıkartan öğrencilerin bu davranışları büyük beğeni topladı.