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Öğrenciler hem kitap okuyor hem kültür öğreniyor
Adıyaman Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri bir taraftan kitap okuyor, diğer taraftan kentin kültürünü öğreniyor.
ADIYAMAN 13.05.2022, 09:36
Adıyaman Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri bir taraftan kitap okuyor, diğer taraftan kentin kültürünü öğreniyor.
Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Mehmet Demirbay tarafından farklı etkinliğe imza atıyor. Öğrenciler 7-8 kişilik gruplar halinde şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek buralarda kitap okuma etkinliği yapıyor.
Ayrıca öğrenciler esnafları ve çeşitli işyerlerini ziyaret ederek, kent kültürünün hakim olduğu davranışları öğreniyor.