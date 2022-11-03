Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faysal Şahin idaresindeki 02 TA 274 plakalı otomobil ile öğrenci servisi olduğu öğrenilen Mahmut Kentenci idaresindeki 02 S 0447 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Faysal Şahin ile otomobilde bulunan Güler Şahin yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Servis aracında bulunan ve kazayı yara almadan atlatan öğrencilerin ise başka bir servis aracıyla okullarına götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.