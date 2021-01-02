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Odunlukta yangın çıktı
Adıyaman’da bir evin odunluğunda çıkan yangında alevler eve sıçramadan söndürüldü.
ADIYAMAN 02.01.2021, 17:41
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Adıyaman’da bir evin odunluğunda çıkan yangında alevler eve sıçramadan söndürüldü.
Adıyaman merkez Esentepe Mahallesinde meydana gelen yangın korkuttu. Ömer Kendir’e ait iki katlı evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın eve sirayet etmeden söndürdü. Yangında odunluktaki odunlar ve malzemeler yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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