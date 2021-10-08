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Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

Adıyaman’da, bir binanın çatısında bulunan odunlukta çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaşlar, bitişikte bulunan ikametin bahçesindeki odunluğu da yaktı.

ADIYAMAN 08.10.2021, 18:08
Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

Adıyaman’da, bir binanın çatısında bulunan odunlukta çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaşlar, bitişikte bulunan ikametin bahçesindeki odunluğu da yaktı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın tepesinde yer alan odunlukta yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri, alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmek isteyen bina sakinleri yanan malzemeleri binanın bitişiğinde bulunan tek katlı ikametin bahçesine attı. Atılan malzemeler ikametin bahçesinde yer alan odunluğa sıçradı. Yanan her iki odunluk için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan her iki odunluktaki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunluklarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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