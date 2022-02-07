Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametin çatısında bulunan odunluğun alev alması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Eskisaray Camii karşı tarafında bulunan Sultan Ertürk’e ait 2 katlı evin çatısında bulunan odunlukta yangın meydana geldi. Odunluk yanında bulunan bacadan çıkan kıvılcımlardan dolayı çıkan odunluk yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde ölen yada yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.