Son Dakika
Odunluk yangını büyümeden söndürüldü
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
ADIYAMAN 22.12.2020, 13:35
2
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan caddesi üzerinde bulunan Bekir Ayak’a ait 2 katlı evde meydana geldi. Evin damında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü