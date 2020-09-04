Ödülü alabilmek için 24 saat ayakta bekliyorlar
ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN ‘İRADE’ OYUNLARINDA 2 BİN TL ÖDÜLÜ ALABİLMEK İÇİN YARIŞMACILAR 24 SAAT ÇEMBER İÇERİSİNDE AYAKTA BEKLİYOR.
Adıyaman’da düzenlenen ‘İrade’ oyunlarında 2 bin TL ödülü alabilmek için yarışmacılar 24 saat çember içerisinde ayakta bekliyor.
Alışveriş merkezinde haftada 1 gün gerçekleştirilen ‘irade’ oyunlarında 12 yarışmacı mücadele ediyor. Yarışmacılar kendileri için çizilen daire içerisinde 24 saat boyunca oturmadan, yemeden, içmeden durabilirse 2 bin TL ödül alıyor. Yarışmada ayrıca, yarışmacılar önlerindeki sandıkları açabilmeleri halinde yemek, su ve dinlenme gibi ödüller kazanabiliyor.
Bu hafta 3’üncüsü düzenlenen oyunlarda kıyasıya mücadele yaşandı. 12 yarışmacıdan 2’si 24 saati tamamlayarak büyük ödülün sahibi oldu.
Yarışmada ayrıca pandemiyede dikkat çekiliyor. Yarışmacılar arasındaki sosyal mesafe dikkat edilirken ve sık sık dezenfekte ediliyorlar.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25