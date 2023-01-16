Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline ‘başarı’ belgesi

Kimlik kartlarının yenilenmesi, pasaport ve sürücü belgelerinin taleplerinin karşılanması için hafta sonları çalışan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli başarı belgesi verildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi verildi. İl Müdürü Ayten Bulunmazer ve 44 personel kimlik kartlarının yenilenmesi, pasaport ve sürücü belgesi taleplerini karşılamak için hafta sonları da dahil olmak üzere yıl boyu yoğun mesai harcadıkları için Vali Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Valilik makamında gerçekleşen belge teslim töreni sonrasında Vali Çuhadar, “Hayatımızın her anında vatandaşlarımızın hizmetinde olan fedakar ve çalışkan personelimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarının da aynı titizlikle devamını diliyoruz” dedi.