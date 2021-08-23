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Nemrut Dağı Milli Parkı’nda gençler temizlik yaptı

Adıyaman’da gençler Nemrut Dağı Milli Park sınırları içerisinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

ADIYAMAN 23.08.2021, 17:32
Nemrut Dağı Milli Parkı’nda gençler temizlik yaptı

Adıyaman’da gençler Nemrut Dağı Milli Park sınırları içerisinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi işbirliğinde gençler Nemrut Dağı Milli Parkını gezdi. Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia Antik Kent ve Nemrut Dağı’nda doğa yürüyüşü, çevre temizliği, teleskop ve dürbün ile doğa gözlemi, fotoğraf çekim etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezinden 25 başarılı öğrenci ve eğitimciler katıldı.

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