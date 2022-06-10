Nemrut Dağı figüründen müzik aleti tasarladı

Adıyaman Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Sultan Bilget Güçlüer ile Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Araştırma Görevlisi Öznur Yıldırım tarafından hazırlanan ‘Seramik Okarina’ sergisinin açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Orta ve Uzak Doğu’da kullanılan üfleme grubu müzik aletlerinden biri olan okarinayı uzun uğraşlar sonucu Nemrut heykelciklerinden tasarlamayı başaran Güçlüer ve Yıldırım’ın sergisi görenlerden tam not aldı.

Sergi açılışında konuşan Yıldırım, hem Adıyaman turizmine katkı sunmak hem de Adıyaman Üniversitesinin adını daha geniş kitlelere duyurmak adına UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve geçmişi 2 bin yıla dayanan Nemrut Dağı figüründen bir müzik aleti tasarlama girişiminde bulunduklarını belirtti.

Güçlüer ise, Adıyaman’da tanıtım ve hediyelik eşya noktasında büyük bir eksiklik olduğunu gördüklerini belirterek “Seramik müzik aletini Nemrut heykeline dönüştürebilir miyiz? diye düşündük. Daha sonra okarina çalışması yaptık. Önce seramik heykelleri ortaya çıktı ve deliklerini açarak nefesli bir çalgı aleti boyutuna ulaştırmış olduk.” dedi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür ederek başarılı çalışmaların devamını dileyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, “Açılışı yapılan serginin Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi adına büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Gerek ilimizin gerekse de Üniversitemizin tanıtımı adına önemli bir etkinlik oldu. Tarihi 2 bin yıla dayanan Nemrut Dağı heykelciklerinden bir müzik aleti tasarlamak oldukça önemli bir çalışma. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyor, güzel çalışmaların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Sultan Bilget Güçlüer ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.