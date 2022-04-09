Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi.

Anaokulun bahçesinde düzenlenen Ramazan Şenliği programı, tekne orucu tutan öğrencilerin iftar açması ile şenliğe başlandı. Öğrencilere Ramazan sevincini aşılamayı amaçlayan bu etkinlikte, palyaço ve mehter takımı gösterisi, davul eşliğinde Ramazan manisi okuyan ve gösteri yapan öğrenciler şenliğe renk kattı. Ardından macun ikramlarına kadar her şeyin düşünüldüğü dolu dolu bir şenlik gerçekleştirildi. Kahta Gençlik Merkezi’nden gelen gönüllü öğrenciler palyaço kıyafeti giyerek öğrencileri eğlendirdi. Etkinlik Ramazan macunu ve balon dağıtımı yapıldıktan sonra sona erdi.