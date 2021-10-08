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Nar üzerinde ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

Nadir görülen Udumbara Çiçeği Adıyaman’ın Besni ilçesinde görüldü.

ADIYAMAN 08.10.2021, 15:03
Nar üzerinde ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

Nadir görülen Udumbara Çiçeği Adıyaman’ın Besni ilçesinde görüldü.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde Ramazan Korkmaz, kendilerine ait nar bahçesinde bahçesini gezdiği sırada nar üzerinde Udumbara Çiçeğini fark etti. Çiçeği fark eden Korkmaz, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını ve oldukça şaşırdığını belirtti. Udumbara Çiçeğinin Budistlere göre 3 bin yılda bir açan bir çiçek olduğu öğrenildi.

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