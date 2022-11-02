Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Atmalı Köyünde Ahmet Çeçen’e ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.