S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, yeniden başkanlığa seçildi.

S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula mevcut Başkan Mustafa Salman ve Abdulsamet Yaman aday oldu.

İki adayın yarıştığı seçimlerde gündem maddeleri okundu. Oy kullanacak olan delegelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde açık oylama yapıldı. Oylamada mevcut Başkan Mustafa Salman yeniden başkan seçildi.

Çeşitli illerden oda başkanlarının ve çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı genel kurulda konuşan Mustafa Salman, “Olağan genel kurulumuzda bizlere teveccüh göstererek rekor bir katılım ve destekle bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kooperatifimizi kurduğumuz günden beri her zaman bir adım ileriye götürme hedefinde olduk, sizler için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Genel kurulumuza gelen ve gelemeyen esnaf arkadaşlarıma, sizlerin de açık desteği ile teveccüh ederek, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada siz değerli esnaflarımın yanında olacağıma söz veririm” diye konuştu.