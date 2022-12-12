Muhtarlardan, Konukoğlu’na teşekkür

Adıyaman muhtarlar Federasyonu tarafından Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teşekkür plaketi verildi.

Adıyaman’da ki yatırımları ve yardımları nedeniyle Adıyaman Halkı adına Adıyaman Muhtarlar Federasyonu tarafından İşadamı Abdulkadir Konukoğlu’na teşekkür plaketi verildi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sanko Holding’e ait fabrikada muhtarları misafir eden Abdulkadir Konukoğlu, muhtarlarla sohbet etti.

Adıyaman’da ki yatırımlar ve istihdamın sürdüğünü kaydeden Konukoğlu, muhtarlara plaketten dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Her zaman Adıyaman’ın yanında olan ve bir Adıyamanlı gibi ilimize hizmet eden değerli işadamımız Abdulkadir Konukoğlu’na yatırımları ve iştiham sağladığı için teşekkür ediyoruz. Biz muhtarlar olarak Adıyaman halkının duasını ve sevgisi kendisine ilettik” dedi.