Muhtarlardan eski devlet hastanesi açıklaması

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, eski devlet hastanesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde bulunan ve 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski devlet hastanesinin yeniden yapılmamasına tepki gösteren muhtarlar basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki mahalle muhtarları, eski devlet hastanesi bahçesini gezerek ilin yetkililerine hastanenin yapılması için çağrıda bulundu.

Yeni hastanenin yapılması amacıyla açıklamalarda bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Hayırsever bir vatandaşımızın biz Adıyamanlılar için bağışlamış olduğu 25 dönüm arazi içerisinde daha önceden yapılan ve 2017 yılında yıkılan eski devlet hastanesi bahçesindeyiz. Burası şuanda atıl halde ve maalesef geceleri burası madde bağımlılarının yuvası haline gelmiş durumda.

Devletimiz çok şükür güçlüdür, başımızda aslan gibi bir yiğidimiz var. Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Bizler proje aşamasında olan bu hastanemizin yapımına biran önce başlanılmasını istiyoruz. Kent merkezinde hastanenin olmamasından dolayı halkımız oldukça mağdur durumda” diye konuştu.