Muhtarlara konteyner desteği

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki mahallelerde ihtiyaç duyulan muhtarlıklara konteyner desteğinde bulunuldu.

Muhtarların halka daha iyi hizmet sunabilmesi için konteynere ihtiyaç duyan Yenipınar, Turgutreis, Yunus Emre, Kayalık ve İmamağa mahalle muhtarlıklarına dağıtılmak üzere gerçekleştirilen konteyner dağıtım programına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Haci Mustafa İlik, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşların işlerini daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla muhtarlara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirtti.

Başkan Kılınç, “Bu kapsamda, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm mahallelerimize hizmetlerimizi eşit şekilde götürmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olan mahallelerimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca gidermeye gayret ediyoruz. Bugünde yine bazı mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için bir araya geldik. Konteynere ihtiyacı olan Yenipınar, Turgutreis, Yunus Emre, Kayalık ve İmamağa mahalle muhtarlıklarına konteyner teslimini yaptık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konteynerleri teslim alan muhtarlar ve dernek başkanları da yaptıkları konuşmada, yapılan destekle hem kendilerinin, hem de vatandaşın işinin kolaylaşacağını söyleyerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.