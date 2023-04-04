Muhtarlar yüksek kiralara tepki gösterdi

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, tekrar Adıyaman’a dönmek isteyen depremzedelere ev sahiplerinin 3-4 kat kira bedeli istendiğini belirterek, yetkililerin denetim yapmasını istedi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapılarının yüzde 68.1’i hasar gören Adıyaman’da kira fiyatları katlandı. Sağlam konut sayısının az olması hem de konut sahiplerinin fırsatçılığı nedeniyle kira fiyatlarının 3-4 kat arttığına dikkat çeken Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Depremin ardından vicdansızların inisiyatifine kaldık. Canını kurtarmak için il dışına çıkan ve geri memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlara fırsatçı ev sahipleri fiyatları 3-4 kat arttırıyor. Cumhurbaşkanımız emekli maaşını arttırdı, sağlam kalan konut sahipleri fiyatları arttırdı. Memleketine geri dönen vatandaşlarımıza yazık ediyorlar. Adıyaman halkına ne yapmak istiyorsunuz? Kiralık ev bulamayınca geldiği yere dönmek istiyor. Biz insanlarımız gelsin derken, insanları boğarcasına kiralar arttırıldı. Devlet yetkilileri bu konuya el atsınlar” dedi.