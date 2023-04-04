Muhtarlar yüksek kiralara tepki gösterdi
ADIYAMAN MUHTARLAR FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ABDULKADİR GEYLANİ TAŞ, TEKRAR ADIYAMAN’A DÖNMEK İSTEYEN DEPREMZEDELERE EV SAHİPLERİNİN 3-4 KAT KİRA BEDELİ İSTENDİĞİNİ BELİRTEREK, YETKİLİLERİN DENETİM YAPMASINI İSTEDİ.
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, tekrar Adıyaman’a dönmek isteyen depremzedelere ev sahiplerinin 3-4 kat kira bedeli istendiğini belirterek, yetkililerin denetim yapmasını istedi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapılarının yüzde 68.1’i hasar gören Adıyaman’da kira fiyatları katlandı. Sağlam konut sayısının az olması hem de konut sahiplerinin fırsatçılığı nedeniyle kira fiyatlarının 3-4 kat arttığına dikkat çeken Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Depremin ardından vicdansızların inisiyatifine kaldık. Canını kurtarmak için il dışına çıkan ve geri memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlara fırsatçı ev sahipleri fiyatları 3-4 kat arttırıyor. Cumhurbaşkanımız emekli maaşını arttırdı, sağlam kalan konut sahipleri fiyatları arttırdı. Memleketine geri dönen vatandaşlarımıza yazık ediyorlar. Adıyaman halkına ne yapmak istiyorsunuz? Kiralık ev bulamayınca geldiği yere dönmek istiyor. Biz insanlarımız gelsin derken, insanları boğarcasına kiralar arttırıldı. Devlet yetkilileri bu konuya el atsınlar” dedi.