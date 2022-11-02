Muhtarlar kendilerine verilecek eğitimi heyecanla bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, imzalanan ‘Muhtar Akademisi’ protokolü sonrası Adıyaman’daki, muhtarlarda eğitim heyecanı başladı.

81 İldeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara, kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta imzalanan protokol gereği verilecek olan eğitimlerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Adıyaman’daki muhtarlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. Bu tür eğitimlerin muhtarlara yönelik yapılmasını olumlu karşıladıklarını ve çok sevindiklerini dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, “Yaklaşık 20 yıldan bu yana muhtarlarımız küllerinden yeniden doğmuş, son 10 yılda ise altın çağı yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu değer asla anlatılamaz.

Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu projede muhtarlar camiası için olumlu katkılar sunacaktır. Muhtarlarımızın bilgilendirilmesi ve her konuda bilgi sahibi edilmesi bizim için müthiş bir şey olacaktır. Bizlere verilecek olan bilgilerle bizler vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunacağız. Bu güzel projeden dolayı içişleri bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Musalla Mahalle Muhtarı Hacı Bilal Göksu ise konuşmasında, “İçişleri Bakanlığımızın şuan muhtarlara vereceği semineri duyduk ve çok sevindik. Bu konuda İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Anayasal haklar, insan hakları, resmi yazışmalar, ailenin korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusu, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bizlere verilecek seminerler olumludur. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz en azından bu konuda bilgi sahibi olmayan muhtarlarımız daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde insanların karşısına çıkarak bilinçlendirme yapabilecek. Bu eğitimler sonrasında insanlarımıza daha faydalı olabileceğimize inanıyorum. İçişleri Bakanlığımıza verecekleri seminerlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.