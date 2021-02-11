Müftülükten engelli sandalyesi

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından doğuştan iki ayağından engelli şahsa ortopedik engelli sandalyesi hediye etti.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ve görevliler merkeze bağlı Yenigüven köyünde ikamet eden doğuştan iki ayağı meningomyelosel (Spina-Bfida) hastası olan Mehmet Hakan Doğan’ı evinde ziyaret etti.

Çelik ve görevlelier Mehmet Hakan Doğan’a ortopedik engelli sandalyesi hediye etti.