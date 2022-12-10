Müftülük personeli üniversite öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle Müftülük yetkilileri bir araya geldi.

Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Zamanın Farkında Olmak’ konulu üniversite gençlik buluşmasında öğrencilere manevi konularda bilgiler verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde üniversite gençlerine manevi danışmanlık hizmeti vermek için Safvan Bin Muattal KYK öğrenci yurtlarında etkinlik düzenlendi.

Gençlik buluşmasında İl Müftü Yardımcısı Ali Macit, ’’Zamanın Farkında Olmak’’ konulu sohbetiyle öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencilerin yanı sıra, Safvan KYK Yurt Müdürü Esma Aydemir, İl Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, Gençlik Koordinatörü Gül Hicran Kılıç, KYK Yurtları Manevi Danışmanları Şadiye Karakuş, Remziye Akkuş’un katılım sağladı.