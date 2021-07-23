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Müftü Yıldırım’dan, Başkan Yıldırım’a teşekkür

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Kurban Bayramında araç ve ekipman desteğinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür etti.

ADIYAMAN 23.07.2021, 11:32
Müftü Yıldırım’dan, Başkan Yıldırım’a teşekkür
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Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Kurban Bayramında araç ve ekipman desteğinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür etti.

Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım vekaletle kurban kesim organizasyonunda araç ve ekipman desteği veren Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür mesajı yayımladı. Müftü Yıldırım, "Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi 2021 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonunda araç ve ekipman desteklerinden dolayı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ekibine, din görevlilerimize ve gönüllü çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eder hayırlı bayramlar dileriz" dedi.
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