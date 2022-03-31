banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Müftü Taşçi: “Oruç aç kalmak değil, vücudun ibadetidir”

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçi, hafta sonu başlayacak olan Ramazan orucu ile ilgili açıklamada bulundu.

ADIYAMAN 31.03.2022, 16:07
Müftü Taşçi: “Oruç aç kalmak değil, vücudun ibadetidir”

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçi, hafta sonu başlayacak olan Ramazan orucu ile ilgili açıklamada bulundu.

Ramazan Ay’ının diğer aylardan farklı olduğuna vurgu yapan Mehmet Taşçi, bu ayda müminlerin ibadetlerini eksiksiz yapması gerektiğine işaret etti.

Müftü Taşçi, “Rabbim, bir kez daha günahlarımızdan kurtulacağımız, yeryüzünü rahmetinin, mağfiretinin kuşatacağı, cennetin kapılarının açılacağı, cehennem kapılarının kapanacağı, şeytanların zincire vurulacağı bir Ramazan ayına daha eriştirdi kavuşturdu, hamdu senalar olsun. Nice Ramazanlara sağlık ve sıhhat içerisinde erişmeyi nasip eylesin. Zamanlar vardır, diğer zamanlara benzemez, mekanlar vardır diğer mekanlara benzemez. Özel ve güzel, müstesna bir yere sahip olan Ramazan Ay’ına kavuştuk çok şükür. Cenab-ı Allah bu ayı bize tarif ederken, bu ayın ne için olduğunu, orucun bize kazandırdığı güzelliklerden birisi olan takvaya vurgu yapılıyor.

Ayette, ‘Ey müminler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki, oruç sayesinde sorumluluk bilincini kazanmış müminler olursunuz. Umulur ki takvaya dayalı bir hayat sürmeyi öğrenmiş olursunuz. Umulur ki, haramlardan ve günahlardan kaçınan Allah’ın emirlerine sımsıkı sarılan, nehilerinden de kaçan müminler haline gelmeniz için Allah orucu sizden öncekilere fark kıldığı gibi sizlere de farz kıldı.’

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla Allah’ın rızasını kazanmış kullarından olmamız gerekir. Bir ay oruçla diğer ibadetlerimizi de yaparak bize takvayı kazandırmamışsa bizler birer muttaki Müslüman haline gelmemişsek her birimiz sorumluluk bilinci elde edememiş isek biz Ramazan’ı ıskaladık demektir. Rabbimizin bize emrettiği sonuç ve neticeyi almamışız demektir” dedi.

Oruç tutmanın aç kalmak manasına gelmediğini kaydeden Taşçi, “Orucu yalnızca midemizi yemeden içmeden uzaklaştırmak, aç kalmak değildir. Oruç bütün vücudumuzun azalarının ibadet yaptığında oruç ancak oruç olur. Haramdan uzak duracağız. Rabbimizin gitmeyin, görmeyin, duymayın, olmayın dediği şeylerden uzak duracağız. Gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz, ellerimiz ve ayaklarımız kısacası tüm organlarımız oruç tutacak. Yalan, gıybet, iftira, zina olmayacak. Bunları terk ettiğimiz zaman tuttuğumuz oruç o zaman oruç olur.

Pandemi dolayısıyla iki yıl camiler ve teravilerimizi kılamadık. Müslümanlara ayrı bir zevk, lezzet veren bu güzellikten ayrı kaldık. Camilerimizin temizliği yapıldı. Mümin kardeşlerimiz teravilerde camilerimizi dolduralım. Tüm Ramazan ayı boyunca teravihlerimizi kılalım. Camilerimizde mukabeleler okunacak. Müslüman kardeşlerimizin bu mukabelelerine eşlik etsinler.

Ramazan ayında fitrelerimizi, sadakalarımızı, zekatlarımızı verelim. Gelirlerimizden fakir ve fukaranın hakkını verelim. Fitrelerimizi 40 TL olarak belirlendi. En az 40 TL vermek gerekir. Ama insan kendi gücüne göre istediği miktarı verebilir.

Oruçlarımız inşallah Rabbimin cennetini kazanmaya vesile olsun inşallah, Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlara yardım etsin, zulümden kurtulmayı nasip eylesin inşallah. Yaklaşık 3 yıldır insanların üzerinde olan salgın hastalığını insanlıktan uzak eylesin” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19