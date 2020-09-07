Müdür Keleş sporcularla bir araya geldi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Batman’da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasına katılan sporcularla bir araya geldi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman ilinde yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonasına katılan Adıyamanlı tenis sporcularının şampiyonluk ve madalya için kortlarda Adıyaman’ı başarıyla temsil ettiğini söyledi. Müdür Keleş, “Türkiye genelinde 37 erkek, 14 kız takımı olmak üzere toplam 51 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ilimizi temsil eden takımlardan kızlarda Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübü Şampiyon olurken Adıyaman Yurdum Gençlik Spor Kulübü 4. ve Erkeklerde Adıyaman Tenis Hentbol Spor Kulübü 4. olarak turnuvayı bitirdi. Ayrıca, 27 - 30 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarih Sensin Zafer Sensin turnuvasında 18 Yaş üstü Tenis Turnuvasında mücadele eden Mehmet Çelik ve Mehmet Sıddık Demir Turnuva 1.si olmuştur. Gençlerin son yıllarda daha fazla ilgi spor dalları arasında yer alan tenis branşında oldu. Hiç bir başarı tesadüf değildir. Bu başarıların arkasında inanç, azim ve disiplinli bir çalışma olduğu sürece başarılar gelmeye devam edecektir. Hangi branş olursa olsun bizler gençlerin ve öğrencilerimizin mutlaka spor yapmaları ve eğitimleri ile paralel olarak kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcumuzu ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.