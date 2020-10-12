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Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, ÇELİKHAN İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.
ADIYAMAN 12.10.2020, 17:02
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Çelikhan ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürü Ergüder, Çelikhan ziyareti kapsamında Çelikhan ilçe Emniyet Amirliğine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu. Müdür Ergüder, burada yapmış olduğu incelemelerin ardından ilçe merkezinde esnafları tek tek ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında esnafları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Müdür Ergüder, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden görev başında olduklarını vurguladı.
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