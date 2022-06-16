Müdür Çelik’ten Babalar Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Çelik, kültürümüzde güçlü bir aile yapısının temel taşı olan babaların, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmekte olduğunu dile getirdi.

Babaların, çocuklarının huzuru, mutluluğu ve güvenliği için gerekli tedbirleri alarak kol kanat gerdiğini söyleyerek, “Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.

Bizler evlatlar olarak babalarımıza ömürleri boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeli, sağlıklarında hayır dualarını almak için gayret göstermeliyiz.

Bu vesile ile başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere değerli babam ve tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.