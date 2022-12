Müdür Çelik’ten, 3 Aralık Engelliler Günü açıklaması

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Engelli olmak veya engelli doğmak insanın elinde olan bir durumun olmadığını dile getirerek 3 Aralık Engelliler Günüyle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Engel durumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyet gösterilen bir durumdur. Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır. Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlayarak azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmet modellerini baz alarak yerelde sürdürdüğümüz çalışmalarda Valimiz Mahmut Çuhadar’ın desteğiyle engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız. Bakanımız Derya Yanık’ın riyasetinde evde bakım desteği hizmetimizden yararlandırdığımız engelli yakınlarımıza destek olarak engellilerimizin daha iyi yaşam olanaklarından faydalanmasına destek oluyor.

Erişilebilirlik hizmetlerimiz sayesinde engellilerimizin faydalandığı tüm alanlarda denetlemeler gerçekleştirerek hizmete erişimlerini kolaylaştırıyor, engelli vatandaşlarımıza yönelik sağladığımız engelli kimlik kartı hizmeti sayesinde gittikleri her yerde engellilerimizin önceliklendirilmelerini sağlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.