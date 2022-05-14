Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Kaya idaresindeki 27 AKN 437 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Özel’e, çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Osman Kaya ile Mehmet Özel yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.