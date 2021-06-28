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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 28.06.2021, 17:30
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Ağcı idaresindeki 02 ABS 874 plakalı motosiklet Eskisaray mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışan Perihan Arifoğlu’na çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Ağcı ve yaya Perihan Arifoğlu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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