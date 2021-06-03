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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 03.06.2021, 15:54
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özel idaresindeki 33 AEH 301 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Karadere’ye çarptı. Meydana gelen kazada yaya Mehmet Karadere ile motosiklet sürücüsü Mehmet Özel yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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