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Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN 29.05.2022, 12:40
Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haci Yetkin idaresindeki 02 FV 202 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut Boybay’a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Mahmut Boybay yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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