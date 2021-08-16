Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Arık idaresindeki 02 HF 832 plakalı motosiklet, Fatih mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yusuf Çalgan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yerde sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Arık yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.