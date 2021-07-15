banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
Sapık hocaya tahliye!
Sapık hocaya tahliye!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu

Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 15.07.2021, 11:01
Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
banner502

Adıyaman’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilemeyen 34 CAC 413 plakalı motosiklet, Karapınar mahallesi Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Berat Reşit Kafaf ile Servet Çelenk yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501