Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilemeyen 34 CAC 413 plakalı motosiklet, Karapınar mahallesi Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Berat Reşit Kafaf ile Servet Çelenk yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.