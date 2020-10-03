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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN’DA, MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 03.10.2020, 09:45
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yasin Ş., yönetimindeki 02 AYY 990 plakalı Chevrolet marka otomobil ile Abdullah A., yönetimindeki 02 LD 340 plakalı motosiklet Eskisaray Mahallesinde bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Zeliha, Muhammed ve Yusuf A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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