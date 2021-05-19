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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 19.05.2021, 16:39
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kenan İ., idaresindeki 31 P 8228 plakalı Audi marka otomobil ile Mahmut Ç., idaresindeki 02 ABG 653 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesinde çapıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut çoban ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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