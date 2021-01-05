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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 05.01.2021, 03:00
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Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kadir A., idaresindeki 33 BAJ 98 plakalı FIAT marka otomobil ile plakası belirlenemeyen Berat I., idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berat I., ile motosiklette bulunan Muhammed K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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