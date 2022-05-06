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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 06.05.2022, 11:48
Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Müslüm Yavuz idaresindeki 06 AAL 954 plakalı otomobil ile Murat Erdemir idaresindeki 02 HC 126 plakalı motosiklet, eski Adıyaman Belediye Mezarlığı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Murat Erdemir ile motosiklette bulunan Mustafa Başkara yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.