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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 20.07.2021, 13:24
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında Cezayir Yıldız idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile Sait S. idaresindeki 02 AAV 712 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cezayir Y. ile yanında bulunan Mikail G. yaralandı. Her iki yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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