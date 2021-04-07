Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde Ömer Y., idaresindeki 23 AE 835 plakalı Fiat marka otomobil ile Zekeriya K.., idaresindeki 02 KS 772 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Zekeriya K., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.