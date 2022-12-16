Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Taş idaresindeki 02 AAK 046 plakalı otomobil ile henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişinin kullandığı 02 HR 977 plakalı motosiklet Hastane Caddesi Arzumkent Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.