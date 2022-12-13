Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana glen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Yılmaz idaresindeki 79 AAB 468 plakalı motosiklet ile Halit Ziya Akgün idaresindeki 61 AN 001 plakalı otomobille Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Yılmaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.