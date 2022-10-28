Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Semih Narin idaresindeki 02 HK 463 plakalı motosiklet ile Yusuf Güneş idaresindeki 02 HD 249 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2638 Sokak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Semih Narin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.