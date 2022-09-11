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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 11.09.2022, 13:31
Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Emirhan A., idaresindeki 02 ACM 640 plakalı motosiklet ile Murat Ç., idaresindeki 02 ACS 868 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Emirhan A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan motosiklet ile otomobil, olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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